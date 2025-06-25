Этнографический фестиваль «Липец в Даровом» в Зарайске ждет гостей 5 июля

5 июля в усадьбе Даровое, Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» пройдет литературно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом». Мероприятие уже стало традиционным — фестиваль проходит в музее-заповеднике в десятый раз, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Усадьба Даровое, родительское имение Достоевских, тесно связана с детством великого русского писателя. Здесь маленький Федя провел в 1832–1836 годах летние месяцы, которые оставили «самое глубокое и сильное впечатление» в его жизни и творчестве. В Даровом он познакомился с русской деревней: укладом крестьянской жизни, традициями и характером народа. Воспоминания об этом спасали писателя на каторге и наделили его любовью к народной культуре и верой в народ-богоносец.

Фестиваль «Липец в Даровом» перенесет гостей в атмосферу русской деревни времен Достоевского и даст возможность переосмыслить его творчество.

Посетителей ждут мастер-классы в ремесленных мастерских, где реконструкторы научат ремеслам, востребованным в XIX веке; блюда по старинным рецептам и традиционное чаепитие на открытом воздухе с вареньем и зарайской коврижкой; музыкальная программа с народными песнями от фольклорного ансамбля «Рось», мужского состава проекта «Век» и ансамбля «Узорика»; балаганный театр с Петрушкой; игры, в которые играли крестьянские дети в позапрошлом веке.

В программе литературные чтения произведений Ф. М. Достоевского, в которых отразились воспоминания о Даровом и собственном детстве гения, лекции о русском народном костюме от ведущего научного сотрудника музея Михаила Большакова и народных играх от члена гильдии кузнецов России Анатолия Большакова.

Журналист, художник-кукольник Ольга Антропова представит свою новую детскую книгу для семейного чтения «Лешачки. Лесные истории», в которой выступила как автор текста и иллюстраций.

Начало фестиваля в 13:00 по адресу: Московская область, м. о. Зарайск, деревня Даровое, д. 1А.

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