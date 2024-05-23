«Еще минута и все»: Плетнева рассказала о спасении от застрявшего в горле конфетти

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева стала обладательницей музыкальной премии RU.TV за ремейк своей легендарной песни «Плохая девочка». Спустя почти 20 лет композиция вновь ворвалась в музыкальные чарты, что Плетнева восприняла как большое достижение, сообщает kp.ru .

«Это просто какой-то невероятный кайф. Я понимаю, что моя жизнь прожита не зря, что уже 16 лет вся страна колбасится под „Плохую девочку“, а это значит, что плохие девочки рулят», — поделилась впечатлениями певица.

Однако получение премии едва не стало для Анны Плетневой последним событием в жизни. Незадолго до вручения награды она едва не погибла на сцене — вдохнув конфетти, исполнительница ощутила, что ей перекрыло дыхание.

«Врачи сказали, что очень повезло, что еще минута и все», — рассказала артистка.

После того, как Плетневой оказали медицинскую помощь, она поехала на гастроли, хотя происшествие оставило у нее неизгладимые воспоминания.