«Еще будут суды»: Джигурда прокомментировал отказ КС РФ по поводу наследства

Джигурда о деле по наследству: КС РФ отказал мне, и еще будут суды

Актер и певец Никита Джигурда прокомментировал решение Конституционного суда отклонить рассмотрение статьи Гражданского кодекса, касающейся оснований наследования, и заявил, что судебные разбирательства еще впереди, сообщает aif.ru .

«Конституционный суд отказал мне. Но адвокаты моей супруги Марины Анисиной подали от нее документы. И еще будут суды», — отметил он.

Джигурда подчеркнул, что отошел от участия в судебных тяжбах, предпочтя им более глубокое и вдохновляющее его душевное творчество, которое он считает более ценным, чем судебная волокита.

Поводом для обращения Джигурды в суд стал спор о наследстве трех столичных квартир и одной парижской, которые, по его словам, были завещаны ему близкой подругой Людмилой Браташ, ушедшей из жизни в 2016 году.

Опираясь на завещание, составленное во Франции, Джигурда отметил, что недвижимость должна была перейти в их с супругой распоряжение. Однако сестра Браташ Светлана Романова оспорила это, заявив о своих правах на наследство и подав соответствующий иск.