Эмир Кустурица потрепал Сороса* за нос на стенде RT на ПМЭФ
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Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил стенд RT на ПМЭФ и потрепал Джорджа Сороса* за нос
Эмир Кустурица стал гостем телеканала на Петербургском международном экономическом форуме.
Сербский режиссер и президент российского кинофестиваля «Дух огня» посетил стенд RT и потрепал там финансиста Джорджа Сороса* за нос.
Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс сфотографировалась на стенде RT с маской, изображающей «злобного Макрона».
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