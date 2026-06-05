Эмир Кустурица потрепал Сороса* за нос на стенде RT на ПМЭФ

Культура

Фото - © РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил стенд RT на ПМЭФ и потрепал Джорджа Сороса* за нос

Эмир Кустурица стал гостем телеканала на Петербургском международном экономическом форуме.

Сербский режиссер и президент российского кинофестиваля «Дух огня» посетил стенд RT и потрепал там финансиста Джорджа Сороса* за нос.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс сфотографировалась на стенде RT с маской, изображающей «злобного Макрона».

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* Деятельность фонда «Открытое общество» признана нежелательной в РФ.