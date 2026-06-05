Эмир Кустурица потрепал Сороса* за нос на стенде RT на ПМЭФ Культура сегодня в 15:21 Фото - © РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил стенд RT на ПМЭФ и потрепал Джорджа Сороса* за нос