Пункты «Москва помогает» работают на 25 площадках фестиваля «Пасхальный дар»

В рамках столичного фестиваля «Пасхальный дар» открыты пункты сбора подарков проекта «Москва помогает». Все желающие могут поздравить с праздником Светлой Пасхи участников СВО и жителей новых регионов, сообщила заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она отметила, что для жителей Москвы участие в таких акциях уже стало традицией. Волонтерские пункты можно найти на 25 площадках «Пасхального дара»: на Тверской площади, в сквере у Гольяновского пруда и на бульваре Дмитрия Донского.

Взрослым и юным адресатам жители столицы передают одежду, наборы средств личной гигиены, настольные игры, книги, сладости и игрушки. К посылкам добавляют праздничные открытки и письма с теплыми словами.

Волонтеры Москвы готовят посылки к отправке. Они упаковывают и сортирую все товары. Очень важно, чтобы все вещи были новыми, упакованными и с бирками. Пункты сбора подарков «Москва помогает» находятся практически во всех округах столицы.