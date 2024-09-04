Элтон Джон сообщил о проблемах со зрением

Элтон Джон частично ослеп на один глаз после болезни

Знаменитый британский исполнитель Элтон Джон частично ослеп на один глаз после болезни, пишет RT .

«Летом я перенёс острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично», — написал композитор и певец в соцсетях.

Артист добавил, что выздоравливает, но не так быстро, как хотелось бы.

Ранее 77-летнй Элтон Джон завершил свое последнее турне, выступив в последний раз в Швеции.

Элтон Джон — кавалер ордена Британской империи, у него вышло более 300 миллионов пластинок.