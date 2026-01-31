Елка наша: Иванцив отказалась от украинского паспорта и стала россиянкой

сегодня в 16:51

Певица Елка отказалась от украинского паспорта в пользу российского гражданства

43-летняя артистка Елка (Елизавета Иванцив), спевшая хиты «На большом воздушном шаре» и «Прованс», отказалась от украинского гражданства и официально стала россиянкой. Об этом сообщает Mash .

Уроженка украинского Ужгорода Иванцив заключила брак с 36-летним артистом из Одессы Рожденом Ануси. Перед этим она получила гражданство России.

В прошлом у Елки возникли проблемы с бизнесом в РФ, поскольку срок ее украинского удостоверения личности закончился. Получить новый документ у артистки не вышло из-за спецоперации.

Ее компанию закрыли из-за неактуальных документов. Представитель артистки не стал комментировать ситуацию.

