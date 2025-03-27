Елена Степаненко по суду получила наследство от подруги в виде 2 квартир в Сочи

Суд признал законным наследство для Степаненко в виде 2 квартир в Сочи

Хамовнический суд Москвы постановил, что юмористка Елена Степаненко имеет законные права на наследство своей подруги — дизайнера Натальи Маголы, включающее две сочинские квартиры и коллекцию антиквариата, сообщает Пятый канал .

Родственники покойной оспаривали завещание, утверждая о недееспособности Маголы на момент его составления, но судебная экспертиза опровергла эти доводы.

Суд подтвердил, что Магола, скончавшаяся в 2022 году, находилась в здравом уме, когда оформляла документ в пользу Степаненко. Родные дизайнера настаивали, что тяжелая травма могла повлиять на ее решения, однако доказать это не смогли.

Это уже не первый громкий судебный успех Степаненко. Тремя годами ранее она выиграла дело о разделе совместного имущества у своего бывшего мужа Евгения Петросяна, получив 750 млн рублей из их общего состояния, которое оценивалось в 1,5 млрд рублей.