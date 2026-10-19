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Елена Север представила трейлер комедии «Дом ходуном» юным зрителям

Культура
Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Елена Север показала трейлер семейной комедии «Дом ходуном» в Национальном центре «Россия». Встреча прошла 18 октября с участием детей — подопечных фонда «Защитники Отечества».

Генеральный продюсер и исполнительница одной из главных ролей Елена Север представила фильм кинокомпании «Восток» вместе с юными актрисами Надеждой Песковой и Ульяной Пилипенко. Артистка также исполнила песню из картины.

Комедия рассказывает о детском доме, на месте которого собираются построить парк развлечений. Директор и воспитанники вступают в борьбу за свой дом. По словам Север, фильм затрагивает тему близких людей и семейных ценностей.

«Мне очень хочется, чтобы он объединил родителей и детей, чтобы после просмотра нам всем захотелось обнять друг друга, посмеяться вместе», — поделилась артистка.

В картине также снялись Антон Батырев, Игорь Жижикин, Дмитрий Хрусталев, София Петрова, Дмитрий Калихов и Сергей Федоров. Премьера в широком российском прокате запланирована на 14 января 2027 года.

Презентация дала старт благотворительной инициативе «Чужих детей не бывает», которую развивают «Русская Медиагруппа» и телеканал РУ.ТВ совместно с партнерами.

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