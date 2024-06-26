Экспонаты музея-заповедника из Можайска отвезут на выставку в Новокузнецк

Музей «Кузнецкая крепость» пополнит свою коллекцию артефактами времен войны с Наполеоном — с помощью музея-заповедника «Бородинское поле», их привезут из Можайского городского округа. Об этом сообщает администрация округа.

Бородинское поле является местом воинской славы, местом, где солдаты нашей страны грудью встречали врагов отечества — два разных поколения, разделенные более чем сотней лет истории, сражались в этом месте. И для сохранения памяти об этих событиях выставку экспонатов Бородинского поля отправляют за пределы Можайского округа.

На экспозиции в Новокузнецке будут присутствовать: подлинные предметы вооружения и обмундирования русской и наполеоновской армий, полотна российских художников с эпизодами сражения, бюсты военачальников, гравюры, выполненные по рисункам наполеоновских офицеров-участников сражения 1812 года — и археологические находки Бородинского поля.

28 июня выставка откроется в выставочном зале обер-офицерского дома в музее «Кузнецкая крепость».

Подобный культурный обмен позволяет жителям по всей России приобщиться к знаковым события нашей истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.