Эксперты оценили влияние ИИ на будущее музыки

Нейросети уже сочиняют мелодии, имитируют голоса и помогают студиям экономить время, однако эксперты считают, что полностью заменить человека в музыке они не смогут, сообщает pravda-nn.ru .

Искусственный интеллект превратился из эксперимента в рабочий инструмент музыкальной индустрии. Алгоритмы создают мелодии и аранжировки, сводят треки, очищают звук и даже клонируют вокал. Стриминговые сервисы используют ИИ для персональных рекомендаций и прогнозирования популярности песен.

Академический руководитель программы «Компьютерные науки и технологии» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Борис Улитин рассказал, что современные модели способны генерировать полноценные композиции.

«Сейчас мы получили своеобразный MusicGPT, который может создать партитуру с нуля — аранжировку, гармонию, текст и вокал, почти неотличимые от живого исполнения», — сообщил эксперт.

По его словам, ИИ применяют и для имитации стиля конкретных исполнителей, а также для обучения персональных моделей на собственной фонотеке.

В то же время остаются юридические и этические вопросы. Лейблы судятся с разработчиками из‑за использования записей для обучения без лицензии. Возникают споры о правах на треки и риски злоупотреблений при клонировании голосов.

Саунд-продюсер Михаил Демин считает, что алгоритмы работают по шаблонам и не способны заменить человеческий креатив.

«Человеческий креатив нейросети точно не заместят», — подчеркнул он.

Профессор Нижегородской консерватории Юрий Баракин назвал ИИ вспомогательным инструментом, отметив, что для создания «вечной» музыки необходим человек.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что нейросети станут партнером музыкантов, взяв на себя рутинные задачи, но не вытеснят автора из творческого процесса.

