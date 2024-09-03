Эксперты назвали книжные новинки сентября, обязательные к прочтению
Фото - © Unsplash.com
Среди книжных новинок сентября к прочтению обязательны «Угол Покоя» американца Уоллеса Стенгера и «Пока ты помнишь. Истории из волшебного кафе» японского писателя Кавагути Тосикадзу, сообщили РИАМО специалисты Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Москвы.
«Уоллес Стегнер получил за „Угол Покоя“ получил Пулитцеровскую премию, и он заслуженно считается вершиной его творчества. „Угол покоя“ впервые издается на русском языке. Этот роман о нескольких жизнях — о прошлом и будущем, которые соединяются в невероятный рисунок. Внимание автора к деталям и мелочам полностью погружает читателя в восхитительную историю», — рассказала кандидат психологических наук, доцента Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Москвы Юлия Ковалева.
Она добавила, что если не привязываться к новинкам осени, то шанс по-новому взглянуть на себя и свою жизнь даст новинка этого лета «Черные платья», которую написала Мадлен Сент-Джон. А с осенней хандрой поможет справиться «Мальчик из трамвая» от Теа Ранно.
«История о силе надежды в страшные времена и о том, что в преодолении сложностей не всегда есть трагизм, многие люди вокруг нас проживают трудные времена, ища оптимизм и силу во всех, кто их окружает», — разъяснила Ковалева.
Главный специалист Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Дарья Музыка к прочтению посоветовала «Пока ты помнишь. Истории из волшебного кафе» за авторством Кавагути Тосикадзу.
«Это третья часть серии о волшебном японском кафе, в который приходят посетители в надежде вернуться в прошлое и изменить себя или мир вокруг. Сожаления о прошлом часто могут увлекать человека настолько, что теряется ощущение настоящего. Эта серия книг может стать отличным проводником в осознание того, что несмотря ни на что, нужно смело двигаться вперед», — отметила Музыка.
Она также посоветовала для погружения в осеннюю атмосферу книгу «Жареные зеленые помидоры в кафе „Полустанок“, автор Фэнни Флэгг. Искренняя и душевная история, которая несмотря на легкость и шутливость изложения затрагивает довольно сложные темы. Книга говорит о важности связи поколений и о том, как важно слушать друг друга, особенно старших родственников.
«Мой вариант для борьбы с осенней хандрой — „Магазинчик моего дедушки“, Яшар Шермин. Веселая и ироничная книга, подходит для совместного чтения с детьми и подростками, особенно понравится тем, кто хотел бы улучшить отношения в семье между поколениями», — заключила Музыка.