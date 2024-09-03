Эксперты назвали книжные новинки сентября, обязательные к прочтению

«Уоллес Стегнер получил за „Угол Покоя“ получил Пулитцеровскую премию, и он заслуженно считается вершиной его творчества. „Угол покоя“ впервые издается на русском языке. Этот роман о нескольких жизнях — о прошлом и будущем, которые соединяются в невероятный рисунок. Внимание автора к деталям и мелочам полностью погружает читателя в восхитительную историю», — рассказала кандидат психологических наук, доцента Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Москвы Юлия Ковалева.

Она добавила, что если не привязываться к новинкам осени, то шанс по-новому взглянуть на себя и свою жизнь даст новинка этого лета «Черные платья», которую написала Мадлен Сент-Джон. А с осенней хандрой поможет справиться «Мальчик из трамвая» от Теа Ранно.

«История о силе надежды в страшные времена и о том, что в преодолении сложностей не всегда есть трагизм, многие люди вокруг нас проживают трудные времена, ища оптимизм и силу во всех, кто их окружает», — разъяснила Ковалева.

Главный специалист Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Дарья Музыка к прочтению посоветовала «Пока ты помнишь. Истории из волшебного кафе» за авторством Кавагути Тосикадзу.

«Это третья часть серии о волшебном японском кафе, в который приходят посетители в надежде вернуться в прошлое и изменить себя или мир вокруг. Сожаления о прошлом часто могут увлекать человека настолько, что теряется ощущение настоящего. Эта серия книг может стать отличным проводником в осознание того, что несмотря ни на что, нужно смело двигаться вперед», — отметила Музыка.

Она также посоветовала для погружения в осеннюю атмосферу книгу «Жареные зеленые помидоры в кафе „Полустанок“, автор Фэнни Флэгг. Искренняя и душевная история, которая несмотря на легкость и шутливость изложения затрагивает довольно сложные темы. Книга говорит о важности связи поколений и о том, как важно слушать друг друга, особенно старших родственников.

«Мой вариант для борьбы с осенней хандрой — „Магазинчик моего дедушки“, Яшар Шермин. Веселая и ироничная книга, подходит для совместного чтения с детьми и подростками, особенно понравится тем, кто хотел бы улучшить отношения в семье между поколениями», — заключила Музыка.