Эксперт заявил, что «Миниатюрная цветная революция» в Лос-Анджелесе схожа с BLM

Американист Рафаэль Ордуханян заявил, что протесты в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии после масштабных иммиграционных рейдов похожи на волна выступлений движения Black Lives Matter после гибели Джорджа Флойда, сообщает Газета.ru .

Как отметил политолог, пять лет назад протесты после инцидента с Джорджем Флойдом так же никто не воспринимал нечто серьезное. Однако это рядовое событие все же вышло из-под контроля. По мнению эксперта, то же происходит и сейчас, а протесты уже вышли за пределы Лос-Анджелеса.

Также Ордуханян добавил, что подобные ситуации возникают, когда «политиканы намеренно подогревают ситуацию», а протесты в Калифорнии являются «совершенно конкретной политической акцией против Трампа».

«Это такая миниатюрная цветная революция в рамках одного штата. И в данном случае дело серьезное не потому, что масштаб трагедии большой, а потому, что демократы переходят в наступление против Трампа. Демпартия через своих ставленников, самых разнообразных негритянских и испаноязычных организаций и НКО специально подогрела эти протесты», — заявил американист.

Более того, политолог добавил, что ключевые события проходят в Калифорнии не просто так, а потому что в штате наибольшее число выборщиков и нелегалов с собственной инфраструктурой и системой связей. Оджухарян напомнил, что подготовка к промежуточным выборам в Конгресс 2026 года уже началась, а нелегалы, которых поддерживают демократы, могут сыграть большую роль в картине голосования. Так, если Трамп сможет переменить картину, то это будет сокрушительный удар, по мнению эксперт, а Демпартия будет обвинять Трампа в протестах и неспособности их остановить.