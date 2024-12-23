Эксперт предположила, какие пластические операции делали Киркоров, Ревва и Хилькевич

Так, американская актриса Линдси Лохан, у которой в последнее время были проблемы с алкоголем, что негативно отразилось на внешности, сейчас заметно преобразилась. Ее кожа выглядит свежей, овал лица — подтянутым, а прежняя перегруженность филлерами исчезла, отметила хирург. Вероятно, актриса удалила старые инъекции и сделала эндоскопическую подтяжку лицу.

По оценке эксперта, 69-летняя Донателла Версаче, которая не раз подвергалась критике за эксперименты со внешностью, удивила публику свежим и помолодевшим видом. Хотя сама дизайнер не подтверждала информацию о пластических операциях, скорее всего, у итальянки имеют место подтяжки лица, коррекция кожи и инъекционная терапия.

Одна из самых красивых супермоделей палестино-голландского происхождения Белла Хадид, лицо которой считается эталонным, вероятно, корректировала нос и скулы, а также использовала филлеры.

Российская актриса Елизавета Боярская в свои 39 выглядит естественно и утонченно, отмечается в сообщении. Возможно, в этом ей помогают омолаживающие процедуры, такие как лазерная шлифовка.

По мнению специалиста, российская актриса Анна Хилькевич и певица Кэти Топурия, возможно, делали ринопластику.

Один из примеров пластики у мужчин, по мнению эксперта — Александр Ревва. Хирург полагает, что 50-летний актер и шоумен прибегает к липофилингу или эндоскопической подтяжке лица. Те же процедуры, вероятно, делал и певец Филипп Киркоров.