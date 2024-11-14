На специальной сессии форума «Культура. Медиа. Цифра», прошедшего в Москве, участники международной киноиндустрии обсудили перспективы зарубежного контента на российском рынке и отечественных проектов за границей с акцентом на Китай и Турцию. Директор по внешним коммуникациям компании «Яков и партнеры» Сергей Кузнецов в своем выступлении погрузил аудиторию в мрачные реалии: вопреки всем обстоятельствам умы российских зрителей по-прежнему находятся под влиянием западных производителей.

По словам эксперта, за последние пять лет в России число выданных кинопрокатных удостоверений выросло на 30%, достигнув отметки в 1270, однако в основном это произошло за счет старых фильмов. В текущем году количество выданных удостоверений на новые фильмы снизилось, хотя доля отечественного кино составляет 70%. Основную прибыль приносят анимационные фильмы и успешные франшизы, которые собирают около половины кассы, добавил Кузнецов. Это подтверждает наличие интереса к новым идеям в сфере кино, однако в России режиссеров и продюсеров выпускается в 30 раз меньше, чем в США.

«К сожалению, половина контента, который смотрят россияне, западного производства. Наиболее кассовые новинки прошлого года — западные релизы — активно обсуждаются, даже не имея российских прокатных удостоверений», — подчеркнул эксперт.

Кузнецов призвал обратить внимание на практики других государств, таких как Индия и Турция. Важно развивать совместные кинофестивали, проекты и качественный дубляж с «нестандартных» языков, так как, к примеру, в Индии фильмы создаются на 23 различных языках.

Международный форум «Культура. Медиа. Цифра» проходил в Москве 13 и 14 ноября, собирая ведущих специалистов креативных индустрий из более чем десяти стран. Участники обсуждали важные вопросы, касающиеся влияния стремительного технологического прогресса на будущее медиа и креативные процессы.

В ходе сессий форума уже состоялись значимые выступления. К примеру, культовые кинематографисты Эмир Кустурица и Оливер Стоун поделились своими взглядами на роль новых медиа в формировании безопасного будущего. Кроме того, участники встреч и круглых столов 13 ноября обсудили изменения в стратегиях продвижения в цифровую эпоху, потенциал регулирования медиа, влияние блогеров и глобальные коммуникационные тенденции.