Эксперт Халилов объяснил популярность «Смуты» за рубежом
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Вышедшая отечественная игра «Смута» не смогла оставить без внимания зарубежную аудиторию, сообщил РИМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.
«Ни для кого не секрет, что релиз игры – это начало системной и планомерной работы над исправлениями ошибок. Мировая индустрия компьютерных игр не достигла уровня, когда продукт выпускается без каких-либо «просадок» в графике или геймплее, а практика доработок после релиза существует даже в самых популярных зарубежных играх. Вместе с тем большинство выдвинутых в сторону «Смуты» тезисов не несут в себе конкретные предложения по доработке», - сказал Халилов.
По всему миру ежедневно выходят сотни игр, которые не привлекают к себе внимания, а в данном случае реакция игрового сообщества говорит о том, что игра действительно удалась, считает политолог.
«Стоит отметить, что одна из основных целей «Смуты» - художественное отображение событий того времени, а не бесконечные битвы, далекие от реальности. Нашим разработчикам стоит принимать во внимание, что российская аудитория болеет за отечественный геймдев и всячески будет поддерживать аналогичные проекты»,- добавил эксперт.
По мнению политолога, слепая ругань зарубежной аудитории в сторону разработчиков говорит об успехе «Смуты», а отсутствие конструктивного контекста в обзорах в очередной раз доказывает, что даже в, казалось бы, далекой от политики игровой индустрии есть антироссийская повестка.