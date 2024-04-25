Экс-домработница Пугачевой: певица больше любит Новый год, а не день рождения

Певица Алла Пугачева не любит праздновать свои дни рождения, она предпочитает Новый год и Рождество, сообщила экс-домработница артистки Людмила Дороднова изданию «Pro звезд» .

«Для нее главное — чтобы все было красиво! Кладет подарки под елочку. Она сама любит собрать эти подарочки, приобрести для человека все, что ему нужно, любит придумать какие-то милые коробочки, завернуть в бумажечки, перевязать ленточками», — рассказала Дороднова.

Она добавила, что звезда раньше любила приглашать близких и друзей к себе на дачу. Очень любит угощать гостей, при наличии времени и сама что-то готовила.

В этом году артистка отпраздновала 75-летний юбилей.