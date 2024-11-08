Экотропу построят между станциями «Говорово» и «Румянцево» в Москве

В Москве планируется создание новой экологической тропы, которая соединит станции метро «Говорово» и «Румянцево». Этот маршрут пройдет через жилые районы ТиНАО и Говоровский лес, сообщает «Царьград» .

В столице появится новый пешеходный путь, связывающий эти две станции метрополитена. Он станет частью экологической тропы, которая объединит близлежащие территории, включая скверы и парки.

Общая длина маршрута составит 25 километров. Путь создаст связь между жилыми зонами и Говоровским лесом. Это станет отличной возможностью для горожан, уставших от городской суеты, заниматься спортом или проводить пикники летом. После открытия тропы дорога к лесу станет намного приятнее.

Этот проект «Природные дороги Москвы» подразумевает не только экотропу между «Говорово» и «Румянцево», но и создание единой сети пешеходных маршрутов в ТиНАО.

Предполагается, что тропы будут служить не только для перемещения из одного места в другое. В окрестностях москвичи смогут заниматься спортом или отдыхать и получат возможность познакомиться с экосистемами и природными объектами.