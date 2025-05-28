Экологический фестиваль «Птичьи трели» пройдет в Зарайске 8 июня

8 июня в музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» в округе Зарайск состоится экологический фестиваль «Птичьи трели». Праздник, посвященный многообразию лесных птиц, стал уже традиционным мероприятием музея-заповедника «Зарайский кремль», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ключевым элементом фестиваля станет выставка живой коллекции лесных птиц, обитающих на территории зарайского края, в том числе в Липовой и Фединой рощах, где подростком играл Федя Достоевский. Гости смогут увидеть соловья, дрозда, зеленушку, иволгу, зяблика, клеста и многих других пернатых обитателей подмосковных лесов, а также узнать любопытные факты о них и услышать их пение.

Культурная программа фестиваля — творческие мастер-классы, народные игры для детей и взрослых — также посвящена птичьей тематике. Посетители смогут создать сувенир своими руками и сфотографироваться со «звездами» праздника совой Ори и вороном Морганом.

Фестиваль откроется в 12:00, вход свободный. Он пройдет по адресу: Московская область, м. о. Зарайск, деревня Даровое, д. 1А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.