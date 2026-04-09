Екатеринбург примет 10 тыс участников «Международного фестиваля молодежи»

В Екатеринбурге 11–17 сентября пройдет «Международный фестиваль молодежи — 2026». В нем примут участие 10 тыс. человек из 190 стран мира, сообщает URA.RU .

Фестиваль станет главным событием года на Урале. Участников ждут 50 форматов, более 150 крутых спикеров, семь сфер жизни — от науки до уличной культуры.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров и замглавы администрации президента Сергей Кириенко презентовали мероприятие иностранным дипломатам в Доме приемов МИД РФ.

«Будем рады видеть в Екатеринбурге представителей самого широкого круга стран ближнего и дальнего зарубежья», — отметил министр иностранных дел.

В рамках фестиваля иностранные школьники и студенты увидят, как живут обычные российские семьи, и проведут с ними «День в семье Первых». После фестиваля участников ждет экспедиция: тысяча зарубежных гостей отправятся в разные регионы России и в Абхазию — смотреть природу, культуру и молодежные проекты на местах.

Заявки на участие принимаются до 30 апреля.

