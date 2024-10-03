Екатеринбург хотят сделать похожим на Барселону, Мюнхен и Лос-Анджелес

«Главный вектор развития Екатеринбурга — индустриализация. Мне бы хотелось даже не на российские города смотреть, а ориентироваться нужно на крупные мегаполисы, в том числе зарубежные. Смотреть нужно на лидеров — это Барселона, Мюнхен, Лос-Анджелес. Нужно смотреть, как они работают с промышленностью», — рассказал Прядеин.

Власти уральской столицы активно работают над планом модернизации города, которого планируют придерживаться до 2036 года. Основное направление развития — индустриализация, отказ от переноса промышленных производств за пределы города и ориентировка на зарубежные практики.

До 2016 года, по словам главы департамента, предприятия выносились за пределы Екатеринбурга. Сейчас по европейскому примеру эти процессы по большей части прекращены.

Более того, идет работа над созданием производств, которые отвечали бы санитарным и экологическим нормам прямо в городе. Каждый человек должен иметь возможность быстро добираться до рабочего места, не выезжая в регион. Такое решение поможет снизить транспортную нагрузку и увеличить производительность труда.

Другая важная задача, отметил Прядеин, — развитие благоприятной для человека среды, улучшение сети наземного транспорта без отказа от метро.

В горадминистрации также обсуждался вопрос развития подземки и строительство второй ветки метро. Однако в современных условиях город не может позволить себе начать работу, выделив деньги из собственного бюджета. Если появятся ресурсы, начнется строительство метрополитена, заключил чиновник.