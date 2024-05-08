Екатерина Мизулина: россиянам не нужен Канье Кэст и его раздетая женщина

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала новость о том, что рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори могут приехать в Россию.

«Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих „голых вечеринок“ хватает», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что в скором времени популярный исполнитель даст концерт в Москве. Якобы шоу Канье состоится 8 июня в «Лужниках».

Новость оказалась фейком, сообщил создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников. По его словам, переговоры об этом были, но рэпер запросил в качестве гонорара 5 млн долларов. Такой суммы для приглашения артиста просто не нашлось.