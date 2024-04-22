Егорьевский музей приглашает на фестиваль «Живые картины»

сегодня в 11:52

Студенты представят театральные постановки по мотивам картин из музейной коллекции, которые они под руководством кураторов готовили в течение месяца.

В частности, команда студентов Егорьевского техникума представит проект «Джентльмены удачи или приключения «Гусляров» в жанре детектива. Зрителям представят историю расследования похищения экспоната.

Сюжет разработан по мотивам одноименной картины выдающегося художника В. М. Васнецова и декоративного блюда производства Товарищества М. С. Кузнецова, которое является частью экспозиции Егорьевского музея в зале «художественной керамики».

В этом году в фестивале принимает участие 5 команд.

Начало фестиваля в 15:00

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