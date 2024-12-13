Егорьевский каток с искусственным льдом стал самым популярным в Подмосковье

В Подмосковье привели статистику посещаемости катков с искусственным льдом со 2 по 8 декабря. Согласно этим данным, такие катки посетило более 85 тыс. человек, а самым популярным по посещаемости стал каток в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Здесь, как и на других подмосковных катках, гостям доступен бесплатный прокат необходимого инвентаря — коньков и «помощников"-пингвинов для детей до 10 лет, музыкальное сопровождение, новогодняя иллюминация и качественный лед, который обрабатывается с использованием специальной техники. В теплых раздевалках можно не только переобуться, но и зарядить телефон, предусмотрены также точки с продажей горячих напитков и питания.

Пропускная способность егорьевского катка — 220 человек за сеанс. Администраторы делятся, в будние каток посещают 700-800 человек, а вот в выходные эта цифра увеличивается почти вдвое. Чтобы не создавать очередей, на каток необходимо записаться заранее на сайте Спорт Подмосковья в разделе «Катки». 100 билетов доступны онлайн, еще 120 — можно приобрести в кассе.

«Я катаюсь с самого детства, даже занималась фигурным катанием. Каток в парке „200 лет Егорьевску“ посещаю очень часто, нравится лед, нравится то, что он большой, лучше, чем остальные катки, на которых каталась», — отмечает посетительница катка Татьяна Раюшкина.

«Сначала у меня ребенок покатался просто на коньках, а потом его внимание привлекли зверюшки-помощники. Он попросил взять пингвина и понял удобство этого приспособления, что очень хорошо они помогают учиться кататься. Сегодня мы второй раз на каток пришли, и он уже попросил помощника сразу, чтобы ему была такая подмога», — поделилась Оксана Никитинская.

«Я пенсионер. Мне 70 лет. На коньках я катаюсь практически всю жизнь. По утрам бегаю, купаюсь в княжеском пруду — поддерживаю здоровый образ жизни. Каток прекрасный! Лед по-жестче, чем натуральный, но кататься очень хорошо, коньки скользят отлично. Хочу сказать спасибо руководству города за то, что построили такой красивый каток для всех людей», — поделился Александр Килин.

Уже в это воскресенье каток в парке «200 лет Егорьевску» посетят звездные гости. В 16:30 здесь пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».

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Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.