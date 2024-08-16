Егорьевская певица стала Лауреатом I степени фестиваля «Очарование»

В Москве подвели итоги Международного благотворительного фестиваля авторов современного русского романса и лирической песни «Очарование». Его организаторами выступили культурный центр «Салют», Ассоциация русского романса «Изумруд», сообщество творческих единомышленников «Старая школа» и Московской клуб авторской песни «Очарование», передает пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Программа фестиваля включала заочный тур, а также концерты и встречи с авторами русских лирических песен. Лучшие, по мнению жюри конкурса, получили приглашение на Гала-концерт в Москве. В их числе была и егорьевская певица, руководитель вокальной студии «Акцент», член Союза композиторов Подмосковья Светлана Белова. Она стала Лауреатом I степени фестиваля «Очарование» в номинации «Автор музыки».

«Для композитора большое значение имеет новы зритель. Когда ты приезжаешь на новый фестиваль, видишь новых зрителей, видишь их отклик, когда просят еще больше выступать с авторскими песнями — это очень дорогого стоит. И если мы нужны людям, значит нужно творить ещё», — делится Светлана Белова.

Светлана планирует новые концерты в Москве, запись нового альбома и встречи с учениками, которые исполняют ее композиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.