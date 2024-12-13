Джуд Лоу получил звезду на Аллее славы беру

Британский актер Джуд Лоу получил звезду на голливудской Аллее славы. Он стал 2798-м человеком на памятной дорожке. сообщает Telegram-канал «Маленькие большие новости».

На открытии звезды присутствовали дети актера Рафф и Айрис, супруга Филиппа Коан и режиссер сериала «Звездные войны: Опорная команда» Дэвид Лоури, у которого недавно снялся Джуд Лоу.

Голливудская «Аллея славы» — это тротуары по обеим сторонам от дороги в пятнадцати кварталах на Голливудском бульваре и в трех кварталах на Вайн-стрит в Лос-Анджелесе. Там представлены имена актеров, музыкантов, продюсеров, директоров музыкальных и театральных групп, вымышленных и реальных персонажей и т. д. за вклад в индустрию развлечений и искусства.

Джуд Лоу — британский актер театра и кино. Известность получил после фильмов «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора», «Близость», «Шерлок Холмс» и других. Всего сыграл более 50 ролей в кино и сериалах.