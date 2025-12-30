Джордж Клуни перевез семью в Прованс и сменил паспорт из-за папарацци

Голливудская звезда Джордж Клуни окончательно закрепил свой статус «европейца» и осел в Провансе. Оскароносный актер, его супруга Амаль и двое их детей получили гражданство Франции. Указ о натурализации звездного семейства уже подписан, пишет «Царьград» со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

О переезде четы Клуни в Старый Свет говорили давно, но документальное подтверждение появилось только сейчас. В начале декабря 2025 года актер признался в искренней любви к французскому стилю жизни, местной культуре и языку. Судя по всему, эти слова стали предвестником официальной смены подданства.

Недавно звезда фильма «От заката до рассвета» признавался, что ему нравится Франция в том числе из-за того, что здесь меньше папарацци.

«Здесь детей не фотографируют. У школьных ворот не прячутся папарацци. Это то, что нам подходит», — говорил голливудский секс-символ.

К слову, еще в 2021 году чета Клуни приобрела роскошную бастиду с собственным виноградником в живописной коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции. Последние годы семья проводит большую часть времени именно на Лазурном берегу.

Пример Клуни оказался заразительным для американской богемы. О своем намерении пойти по стопам коллеги и также получить французский паспорт на днях заявил и культовый режиссер Джим Джармуш.

