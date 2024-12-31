Джоли и Питт развелись спустя 8 лет с начала бракоразводного процесса

После восьмилетней судебной тяжбы знаменитая голливудская пара наконец-то официально развелась. 30 декабря 2024 года Анджелина Джоли и Брэд Питт поставили подписи под документами о расторжении брака, об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на People.

История их расставания берет начало в 2016 году, когда произошел скандальный инцидент на борту самолета. Тогда, по имеющимся сведениям, в ходе конфликта Питт облил алкоголем Джоли и нескольких из шести их общих детей.

Представитель актрисы, Джеймс Саймон, отметил, что его клиентка, хотя и чувствует себя истощенной, испытывает облегчение от завершения этого этапа бракоразводного процесса. При этом он подчеркнул, что это лишь часть затяжного юридического разбирательства.

Со стороны Брэда Питта никаких официальных комментариев по поводу окончания развода не последовало — его адвокат воздержался от каких-либо заявлений.

Трое детей — Шайло, Нокс и Вивьен — родились в браке Брэда Питта и Анджелины Джоли, остальные трое — Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Захара Марли — были усыновлены звездной парой. До расторжения брака в 2019 году все шестеро наследников носили двойную фамилию Джоли-Питт. После длительного бракоразводного процесса экс-супруги продолжают решать вопросы о разделе совместно нажитого имущества.