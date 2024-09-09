Джазовый оркестр бесплатно выступит в Можайском культурном центре 20 сентября

В Можайском культурно-досуговом центре состоится серия бесплатных выступлений джазового оркестра, посвященных 225-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Пушкина, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителям и гостям Можайского городского округа представится уникальная возможность насладиться настоящим музыкальным выступлением в исполнении лучших российский джазовых исполнителей. Также во время выступлений джазового оркестра пройдет песочное шоу. Проект «Пушкин: Из прошлого — в Будущее» создает захватывающую атмосферу, пропитанную глубоким смыслом великих произведений Александра Сергеевича Пушкина.

Композитор Ксения Ротаева придала современное звучание классике, создав симбиоз поэзии и джазовой музыки в исполнении эстрадно-симфонического оркестра под управлением дирижера Андрея Балина. Вокалисты Алена Долбик и Владимир Автомонов, постоянные участники телепередачи «Романтика романса», раскроют истинный смысл великих произведений с новой стороны для современного зрителя.

Проект реализуется фондом поддержки и развития культуры и спорта «Новые лица» при грантовой поддержке «Движения Первых».

Место проведения: Можайский культурно-досуговый центр, дата проведения — 20 сентября в 12:00.

Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.