Двух мнений быть не может: кинокритик рассказал о пиратстве в России

Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что пиратам неинтересно российское кинопроизводство, но двух мнений быть не может: нелегальный прокат фильмов и сериалов — это воровство, сообщает Общественная Служба Новостей.

«Проблема пиратства, прежде всего, конечно, касается зарубежных фильмов. Отечественные фильмы как в кинотеатрах не очень кому-то нужны, так и у пиратов не очень кому-то нужны», — сказал критик.

По его словам, пиратские сайты с зарубежными и отечественными фильмами и сериалами в РФ сегодня хорошего качества, большие телевизоры не так дорого стоят и неудивительно, что россияне часто прибегают к пиратству.

Но самый главный удар пиратство наносит по западному кинематографу. Очень много такие фильмы крутят в кинотеатрах: в России всего две сети не показывают пиратский контент. Чтобы выжить, большинству из них приходится показывать десятиминутные короткометражки в дополнение к пиратскому фильму, заключил эксперт.