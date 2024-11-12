Дворец культуры имени Григория Конина в Егорьевске отметит 95-летний юбилей

В течение всего года в соцсетях Дворца культуры имени Григория Конина публиковали истории и видеоролики, посвященные 95-летию учреждения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Изначально ДК был построен профсоюзный клуб для фабрики «Вождь пролетариата». Он получил имя руководителя социально-демократического движения в Егорьевске. Здание проектировал академик архитектуры, художник театра В. А. Щуко, автор проекта здания Библиотека имени Ленина в Москве и один из основоположников сталинской архитектуры.

На сцене Дворца начинали творческую деятельность известные деятели искусств, в том числе артистка Большого театра СССР Капитолина Левченко. В хоре Большого театра пели Егорьевцы Елизавета Смирнова, Алексей и Антонина Кузнецовы.

Сегодня Дворец культуры имени Григория Конина является одним из крупнейших учреждений культуры городского округа Егорьевск. 24 клубных формирования, в которых занимается более 700 человек в возрасте от 3 до 85 лет работают на базе ДК. Они предлагают разнообразные формы занятий для общения с миром искусства и предоставляют возможности для воплощения в жизнь интересных проектов, радуют земляков победами в конкурсах разного масштаба.

Особое место в жизни ДК занимает Музыкально-драматический театр.

«Егорьевский драматический театр в стенах ДК имени Г. Конина имеет довольно внушительную историю. За плечами театрального коллектива разных поколений десятки, если не сотни, спектаклей самого разного жанра: от новогодних сказок до искрометных комедий, от сатирических памфлетов до трагедий шекспировского масштаба. Пятидесятые годы XX века ознаменовались приездом с гастролями в Егорьевск Театра оперетты во главе со знаменитым его основателем — Григорием Марковичем Яроном. Брошенное в благодатную почву семя проросло бурным цветом уже наше время, и связано это с приходом в егорьевский театр молодого режиссера Александра Дорогова. Благодаря его безграничной любви к музыкальному действу егорьевские зрители смогли увидеть яркие музыкальные спектакли в жанре мюзиклов, ревю и оперетты. Безусловным „королем“ егорьевской сцены стал Имре Кальман. Гениальный венгерский композитор, великий Мастер праздника и музыкального карнавала является автором почти двадцати оперетт, три из которых — „Сильва“, „Мистер Икс“ и „Графиня Марица“ — с огромным успехом шли и идут на сцене Дворца культуры имени Г. Конина», — сказал актер Андрей Чуклинов.

Егорьевский музыкально-драматический театр успешно сотрудничает с духовым оркестром Коломенской филармонии под руководством Александра Пономарева. Результатом такого сотрудничества стали зрелищные и глубокие музыкальные программы, посвященные советской оперетте, классической оперетте, творчеству Максима и Исаака Дунаевских, творчеству Сергея Рахманинова.

Мероприятие по случаю юбилея учреждения состоится в декабре. Артисты театра подготовили к празднику премьеру оперетты Имре Кальмана «Королева Чардаша». Программа ДК будет опубликована позднее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.