«Дважды рожденный»: какие выставки работают в музее ледокола Красин в Петербурге

На борту легендарного ледокола «Красин» в Санкт-Петербурге продолжают работу две выставки: «Герои великой Победы» и «Дважды рожденный», первая доступна для посещения с 6 лет, вторая — с 12 лет, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Проект «Герои Великой Победы» раскрывает памятные страницы истории боевой службы ледокола. Экспозиция построена на базе оригинальных экспонатов из музейного собрания, являющихся подтверждением участия ледокола «Красин» и других судов в критически важной операции по обеспечению Советского Союза необходимыми ресурсами.

«Дважды рожденный» продолжит работу до 10 января 2026 года, проект приурочен к 65-летию с модернизации ледокола. Гости имеют возможность изучить экспонаты из собрания музея, такие как документы и фотоснимки. Кроме того, вниманию публики представлены устройства и аппаратура немецких фабрик, которые были инсталлированы на корабле в процессе его обновления.

Ледокол, впоследствии получивший имя «Красин», начал свою жизнь 3 февраля 1916 года, когда его строительство стартовало на британской верфи. 31 марта 1917 года ознаменовалось поднятием флага судов поддержки флота на борту ледокола «Святогор» — именно так называлось судно до 1927 года.

