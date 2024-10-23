Два проекта Подмосковья вошли в лонг-лист премии «Сделано в России»

Два проекта из Московской области вошли в лонг-лист 13-й премии журнала «Сноб» «Сделано в России». Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья.

Ежегодная премия, учрежденная журналом, помогает отметить проекты, способные расширить представление о стране и ее жителях. Заявки на участие в конкурсе принимались до 18 октября текущего года. Допускались проекты, реализованные не ранее октября 2023 года. Обязательное условие: проект должен быть создан россиянином и быть воплощенным в России. Сейчас члены экспертных советов голосуют за проекты, которые попадут в шорт-лист.

Московская область соревнуется за победу в двух номинациях: Театр — «Место действия» (театральные постановки, перформансы) и Арт — «Искусство создавать» (выставочные и арт-проекты, новые музеи и галереи, художники и кураторы).

В театральную номинацию попал литературно-театральный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» — фестиваль-симбиоз поэзии и актерского искусства. В 2024 году два заметных мероприятия — «Арт-пикник» и «Проект: ПОЭТ» — соединились в один большой фестиваль. Событие прошло в усадьбе Большие Вяземы, когда-то принадлежавшей родственникам Пушкина, — это место считается «колыбелью» поэта. Фестиваль интересен и как площадка, на которой выступают уже состоявшиеся артисты: Алексей Кравченко, Виктор Сухоруков, Константин Райкин, Лев Зулькарнаев и другие, и как пространство самовыражения для молодых поэтов, которые прежде не заявляли о себе перед такой широкой аудиторией. Мероприятие посетили более десяти тысяч зрителей.

В номинации арт — «Искусство создавать» представлен выставочный проект «Маковские. Константин и Владимир», проходивший с декабря 2023 года по август 2024 года в новом выставочном пространстве Серпуховского историко-художественного музея бывшем «Каретном сарае». Посетители выставки совершили путешествие в метафорический дом Маковских. Творческая династия Маковских всегда отличалась гостеприимством — в доме семьи собирались русские классики от Александра Пушкина до Николая Гоголя. Выставка «Маковские. Константин и Владимир» — это разговор о взаимовлиянии литературы и живописи. Экспозиция была разделена на две части, каждая из которых представляла линию одного из братьев — Владимира и Константина Маковских.

Как напомнили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в прошлом году проект из Подмосковья — питомник северных ездовых собак и центр активного зимнего отдыха «Рузская Аляска» (Рузский г. о.) — стал победителем в номинации «По России с любовью».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.