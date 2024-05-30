Духовой оркестр из Солнечногорска выступил на Бородинском поле

Духовой оркестр Солнечногорской детской школы искусств и ансамбль мажореток-барабанщиц принял участие в XI фестивале детских духовых оркестров «Бородинские фанфары». Он прошел в деревне Бородино в рамках детского военно-исторического праздника «Стойкий оловянный солдатик», сообщается на сайте администрации горокруга.

В мероприятии были задействованы 14 коллективов из Москвы, Московской области и Беларуси. Сводным оркестром они выступили на церемониях открытия и закрытия фестиваля. На протяжении дня на открытых площадках музея-заповедника «Бородинское поле» исполнители радовали публику музыкальными композициями.

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