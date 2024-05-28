Духовой оркестр из Люберец победил на областном фестивале

Эстрадно-духовой оркестр «Томи-Бэнд» из городского округа Люберцы стал лауреатом I степени Областного открытого фестиваля «Играй на улице, оркестр!», сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В Егорьевске состоялся Областной открытый фестиваль «Играй на улице, оркестр!». Фестиваль-конкурс проводился при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области. В нем приняли участие более 400 человек и выступили 19 коллективов из Подмосковья и Рязанской области. Коллективы исполнили свою творческую программу, подготовленную специально для фестиваля.

«Эстрадно-духовой оркестр „Томи-Бэнд“ структурного подразделения „Культурно-досуговый центр Томилино-Октябрьский“ Красковского культурного центра стал Лауреатом 1 степени. Поздравляем наших артистов с отличным выступлением, гордимся», — отметил Волков.

Он уточнил, что «Томи-Бэнд» — единственный оркестр духовых инструментов в нашем округе. В его репертуаре — музыкальные композиции российских и зарубежных авторов: от классики, песен советских и современных композиторов до произведений собственного сочинения.

Оркестр — активный участник, дипломант и победитель многих фестивалей и конкурсов в РФ и в Европе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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