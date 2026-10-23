Дуэт Райана Гослинга Dead Man’s Bones вернется после 17-летнего перерыва

Райан Гослинг и Зак Шилдс объявили в соцсетях о возвращении рок-дуэта Dead Man’s Bones. Они выпустят первую за 17 лет новую музыку, сообщает Сноб .

Релиз намечен на 27 октября. В ролике с анонсом мужской голос читает стихотворение о призраках, тенях и возвращении мертвецов в мир живых. В конце видео детский голос выкрикивает дату выхода.

Дуэт выпустил единственный одноименный альбом в 2009 году вместе с детским хором Silverlake Conservatory Children’s Choir. Песни о призраках и чудовищах отличались мрачным звучанием. Судя по анонсу, музыканты сохранят эту тематику.

Партнерша Гослинга, актриса Ева Мендес, заранее намекала на возвращение группы в соцсетях. После официального объявления она написала: «Он сдержал обещание, данное мне».

Во время перерыва Гослинг продолжал петь в кино — в «Ла-Ла Ленде» и «Барби». Номер I’m Just Ken принес ему номинацию на «Грэмми». В 2024 году актер исполнил эту песню на церемонии «Оскар».

Сейчас Гослинг участвует в оскаровской кампании фильма «Проект „Аве Мария“». В следующем году выйдут «Звездные войны: Звездный истребитель» с его участием. Актер также сыграет в фильме Marvel о Призрачном гонщике.

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