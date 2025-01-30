Дубненский симфонический оркестр: вызовы и возможности

1 февраля симфонический оркестр Дубны представит свою новую программу в новом 2025 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

После аншлаговых декабрьских концертов ДСО выбор репертуара для открытия симфонического сезона в Дубне оказался не простым.

Оркестр представит интерпретацию маэстро Сергея Поспелова 40-й симфонии, концерта для кларнета с оркестром ля мажор В. А. Моцарта и 4-й симфонии Л. В. Бетховена.

Также слушателям представят на суд Симфонию № 4 Л. В. Бетховена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.