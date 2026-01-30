«Дуб дубом»: стендапер Мирзализаде высмеял создателя Telegram Павла Дурова
Фото - © скриншот
На одном из недавних выступлений белорусский стендап-комик азербайджанского происхождения Идрак Мирзализаде высмеял основателя Telegram Павла Дурова, сообщает «Царьград».
Размышляя о достижениях людей разных возрастов, Мирзализаде неожиданно упомянул Дурова, иллюстрируя, что большие деньги не всегда являются показателем чего-либо значимого.
«Кто-то уже миллионером становится, но это ни о чем не говорит. Ты можешь заработать деньги и быть дуб дубом. Ну посмотри: Паша Дуров. Явно человеку уже под сорок, но я до сих пор в нем человека не вижу», — заявил комик.
Павлу Дурову сейчас 41 год, а его состояние к концу 2025 года оценивалось более чем в 17,1 миллиардов долларов.
Стоит напомнить, что Министерство внутренних дел признало присутствие Идрака Мирзализаде на территории России пожизненно нежелательным. Другими словами, ему запретили въезд в страну после неоднозначной шутки о «грязных русских», прозвучавшей в его стендап-выступлении, направленном против ксенофобии по отношению к людям неславянской внешности. Несмотря на проявление негативного отношения к России, Мирзализаде пытался оспорить это решение в судебном порядке.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.