Дробыш раскрыл секрет популярности хитов 90-х у молодежи

Российская музыкальная индустрия остро нуждается в преобразованиях, способных создавать хиты как для юных слушателей, так и для поклонников проверенной временем классики. Об этом заявил музыкальный продюсер Виктор Дробыш, который также считает, что хиты 1990-х полюбились молодежи из-за их связи с детством, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Дробыша, современная молодежь с энтузиазмом воспринимает обновленные версии шлягеров, триумфально звучавших в 1990-х и 2000-х годах.

«Да, молодежь смогла поймать, как говорят сейчас, тот самый вайб, который был когда-то. Хиты прошлого — это молодость их родителей. А молодые люди слушали эти песни, еще будучи детьми, поэтому я ничего странного в этом не вижу. Для меня, конечно, феномен заключается в том, что эти самые зумеры влюбились в песни Кадышевой. Я только рад за певицу, но мне казалось, что этот репертуар точно не для молодняка. Но я тоже ошибаюсь», — отметил Дробыш.

Продюсер считает, что текущий период стагнации в музыкальной сфере обусловлен целым рядом факторов. Главный из них — нехватка талантливых авторов. Дробыш также подчеркнул, что в настоящее время для взлета к вершинам славы и создания хита необязательно выступать на сцене или сотрудничать с продюсером.

«Все главные звезды сейчас в Интернете, и они зачастую не особо известны большой аудитории. Короче, хиты сегодня нам дарят, грубо говоря, ноунеймы», — добавил Дробыш.

