Древние традиции: крымский керамист рассказал о вдохновении и творчестве

Создатель уникальных изделий из глины, крымский художник-керамист Александр Черемисов заявил, что в своем творчестве ориентируется в первую очередь на эпоху, к которой должно отсылать изделие, а к увлечению его всю жизнь вела основная профессия — археология, сообщает «Крымская газета» .

«Например, скифы тарелками не пользовались. Поскольку это был народ кочевой, у них глиняная посуда оставалась целой недолго. Но они придумали свой вариант „одноразовой“ посуды: копали глину, лепили из нее, например, горшок и закидывали его в потухший костер. Наутро доставали его и пользовались. В своих „скифских“ чашах я постарался показать, как бы их сделал из глины мастер того времени», — рассказал Черемисов.

Свою миссию он видит в визуализации настоящих крымских традиций в керамических образах. Художник стремится показать, что полуостров — это не только красивая природа и развлечения, но регион с древнейшей историей и уникальными культурами, которые уже несколько тысячелетий существуют и развивается рядом друг с другом.

Перед началом работы он изучается научную литературу и археологические отчеты, а также работает непосредственно с учеными и посещает раскопки.