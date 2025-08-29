Довосхищался Украиной: приставы отбирают имущество у Макса Покровского*

В РФ приставы начали процесс изъятия имущества лидера рок-группы «Ногу свело» Макса Покровского*, который восхищается Украиной и не платит налоги в стране, сообщает SHOT .

Уехавший из России певец не оплатил около 250 тыс. рублей налогов, задолженность у него образовалась с апреля. Налоговики и приставы сейчас ищут имущество Покровского*, чтобы его арестовать и позднее изъять. Но музыкант ранее переписал недвижимость на свою жену.

После отъезда из РФ Покровский* сначала хотел быстро продать четырехкомнатную квартиру площадью 110 кв. м около столичной станции метро «Митино», но не нашел покупателей, так как они не хотели связываться с собственником-иноагентом.

Тогда певец переписал имущество на супругу, чтобы спрятать его от ареста. Еще он переоформил на жену долю в столичной квартире площадью около 45 «квадратов» на улице Народного Ополчения, где прожил 20 лет. Сейчас собственниками значатся мать и супруга Покровского*.

Недвижимость у музыканта все равно могут изъять, но просто процесс растянется. Дело будет идти через суд, а приставы и налоговая будут доказывать, что имущество переписано на другое лицо, чтобы уйти от ареста или выплат.

На сегодняшний день Покровский* дает концерты в США и активно рассказывает, как любит Украину.

*Признан иноагентом в России.