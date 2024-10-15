Досуговая программа «В кругу семьи» пройдет 19 октября в Дзержинском

Гостей праздника ждут увлекательная игровая программа, зажигательная бумажная дискотека, творческий мастер-класс и семейный квиз (0+).

Организаторы мероприятия приглашают принять участие всех желающих. Приходить можно целыми семьями. Программа построена так, что каждый найдет себе интересное занятие и с пользой проведет субботний день.

Юные гости ДК (6+), кто еще не прислал свою работу на конкурс детского рисунка «Моя семья», смогут на месте стать участником творческого соревнования. Прием заявок и рисунков идет до 25 октября включительно.

Во дворце культуры «Вертикаль» в рамках Года семьи регулярно проходят мероприятия разного формата для горожан всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.