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Дошкольники Наро-Фоминска посетили четыре выставки в ЦДК «Звезда»

Воспитанники подготовительной группы № 7 «Медвежата» дошкольного отделения № 1 наро-фоминской школы № 1 побывали 23 ноября на интерактивной экскурсии в Центральном дворце культуры «Звезда». Дети познакомились с народными игрушками и миниатюрами, а затем сделали кукол своими руками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия в выставочном зале ЦДК «Звезда» прошла в рамках программы приобщения детей к народной культуре и охватила четыре экспозиции.

На выставке «Тихое эхо тряпичной куклы» дошкольники увидели образцы народного творчества и узнали о значении кукол-мотанок. Им рассказали об обережной кукле-пеленашке, символе достатка «Крупеничке» и приносящей радость куколке-колокольчике. Экспозиция «Кукольная мозаика» познакомила ребят с разнообразием форм народной игрушки и сказочных сюжетов.

На выставке «Миниатюрный мир: жилой дом и булочная» дети рассмотрели резьбу на крошечных фасадах и изделия в витринах булочной, оценив сложность работы мастеров-миниатюристов. Осмотр завершился в зале живописи «Там, где замирает время», где ребята обсудили впечатления от картин.

Практическая часть началась с создания скрутки из хлопковой ткани — традиционной основы куклы-столбушки. Под руководством наставников дети освоили эту технику, а затем на мастер-классе каждый изготовил собственную куколку из ниток.

Организаторы отметили, что такие занятия знакомят детей с историей края и страны, развивают фантазию, усидчивость и мелкую моторику. Сделанные своими руками сувениры участники забрали домой.

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