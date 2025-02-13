Дороховчане приняли участие в конкурсе «Серебряный олень»

Танцевальный коллектив «Карнавал» ДК Дорохово одержал победу на XXV Открытом фестиваль-конкурсе детского и молодежного творчества «Серебряный олень» в КДЦ «Заречье» в Одинцове, передает пресс-служба администрации Рузского городского округа.

В номинации «Хореографическое искусство», наши земляки соревновались с сильнейшим коллективами Московский области, и стали дипломантами конкурса. Поздравляем руководителя Елену Целикову и всех участников коллектива с заслуженной победой. Желаем творческого вдохновения, стремления к достижению целей и покорения новых вершин.

Танцы улучшают физическую форму, снимают стресс, развивают креативность и уверенность в себе. Они способствуют социальному взаимодействию, поддержанию здоровья и эмоциональной разгрузке.

Напомним, что в Рузском муниципальном округе успешно реализуется программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.