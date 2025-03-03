Дом в Коломне получил охранный статус

Комплекс этой городской усадьбы формировался на протяжении всего XIX века. Кирпичный двухэтажный главный дом усадьбы, расположенный на углу квартала, вероятно, был построен в 1800-х годах. Северным фасадом здание выходит на улицу Комсомольская, а протяженным восточным фасадом — к улице Савельича. Отличительными особенностями дома являются белокаменный цоколь и архитектурный декор в формах эклектики на фасадах.

«Охранное обязательство устанавливает требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия. В нем также указаны сроки проведения и состав работ, необходимых для восстановления и сохранения здания», — отметили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.