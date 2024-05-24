«Дом Сурановых» в Коломне стал лауреатом I нацпремии в области музейного дела

В первый день музейного фестиваля «Интермузей» в Москве прошло награждение лауреатов первой национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Одним из лауреатов премии стал проект Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад» — «Дом Сурановых», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Дом живой истории «Дом Сурановых» одержал победу в номинации «Музейные маршруты». Она присуждается за реализацию проектов в области музейного дела, туристической индустрии, повлиявших на повышение социально-культурного и экономического развития территории, на которой расположен музей.

Многослойность проекта позволяет развивать множество новых локальных символов, связанных с коломенской династией купцов Сурановых: вещи-реликвии с историей, свечной завод, костюм коломенской барышни, блюда по сохранившейся рецептурной книге, сурановское мыло и многое другое.

Таким образом, складывается гроздь брендов, раскрывающих значимость Коломенского посада как целостного памятника истории города. Проект получил поддержку президентского фонда культурных инициатив. Реализация проекта осуществилась благодаря масштабному партнерству с организациями и специалистами, принявшими участие в восстановлении и реставрации Дома.

В процесс были вовлечены более 100 специалистов из самых разных областей: историки, культурологи, исследователи костюма, интерьера, гигиены, этикета, рукоделия, кухни, реставраторы, режиссеры, архитекторы. Это единственный подмосковный проект, победивший в конкурсе. Всего от Московской области было подано 36 заявок.

Национальная премия в области музейного дела имени Д. С. Лихачева вручается впервые. Ее учредили для поиска и поощрения профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России, повышения общественной значимости музейных институций и престижа музейных профессий, привлечения общественного внимания к актуальному состоянию музейной сферы и перспективам ее развития.

Эксперты рассмотрели 678 заявок от 353 организаций из 76 российских регионов. Учредитель премии — министерство культуры РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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