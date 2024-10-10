Доля молодых педагогов в школах искусств Москвы составляет более 20%

Около 6,5 тыс. учителей работают в 153 детских школах искусств (ДШИ) и других учебных учреждениях подобного типа в российской столице. Более 20% педагогического состава состоит из молодых специалистов, сообщает пресс-служба Депкультуры столицы.

Заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что среди учителей школ искусств и музыкальных школ есть народные и заслуженные артисты, работники культуры РФ.

Молодые преподаватели ДШИ уже завоевали призы на конкурсах. Они участвовали как в российских, так и в международных соревнованиях.

Учитель детской музыкальной школы (ДМШ) при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена Ангелина Гвоздарева дважды была лауреатом премии столицы и обладателем гранта мэра города первой степени. Она также стала призером VII Международного конкурса имени А.И. Ямпольского и международных конкурсов скрипачей.

Балалаечник Андрей Пыпин работает в ДШИ им. И.Ф. Стравинского. Он занимал призовые места на разных конкурсах, среди которых Всероссийский «Балалайка во фраке».

Преподавательница Екатерина Мирошкина учит детей вокалу в ДМШ им. В.Я. Шебалина. Она — создатель хоровой капеллы под названием LuxMundi.

Многие школы искусств в Москве названы именами известных музыкантов и художников прошлых времен. Ряд ДШИ и других учреждений работают в исторических районах и местах города. Например, в величественном здании на пересечении улицы Знаменки и Крестовоздвиженского переулка жил граф Роман Воронцов, а теперь там Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных. Особняк композитора Сергея Танеева сделали детской музыкальной школой его имени.