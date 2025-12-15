Долина может потерять до 300 млн рублей в год дохода из-за скандала с квартирой

Народная артистка РФ Лариса Долина может потерять более 300 млн рублей дохода ежегодно из-за громкого скандала с продажей квартиры. Концерты и корпоративы с участием певицы могут отменять в долгосрочной перспективе, сообщает Forbes.ru .

По мнению контент-продюсера Евгений Гуцала, скандал с исполнительницей хита «Погода в доме» исчерпал себя, поэтому Долина не столкнется с отменой выступлений.

При этом исполнительный директор Sidorin Lab Никита Прохоров отметил, что Лариса Александровна может столкнуться с отменой концертов, долгосрочной потерей корпоративных контрактов и сложностями при получении госгрантов. По оценкам эксперта, потери артистки могут составить более 300 млн рублей ежегодного дохода.

Прохоров добавил, что после скандала с «голой вечеринкой» блогер Настя Ивлеева потеряла около 400 млн рублей годового дохода, а телеведущая Регина Тодоренко — от 50 до 100 млн рублей.

Летом прошлого года Долина заявила, что ее обманули мошенники, заставив продать квартиру в центре Москвы. Злоумышленники обрабатывали певицу на протяжении 4 месяцев. Чтобы «сохранить деньги», Долиной порекомендовали отправить их на безопасные счета. Для этого средства, часть из которых — от продажи имущества, нужно было передать курьеру. Суммарный ущерб оценивается в минимум в 317 млн рублей.

Четверых мошенников поймали и отправили в колонию на 4-7 лет. Каждому выписали штраф на 900 тыс. рублей.

При этом Долина оспорила сделку купли-продажи в суде. В марте Хамовнический суд Москвы восстановил право собственности певицы. После этого Полина Лурье, купившая жилье, оказалась и без денег, и без квартиры. Мосгорсуд и Второй кассационный суд не стали отменять вердикт. Затем Лурье пошла в Верховный суд. Заседание пройдет 16 декабря.

