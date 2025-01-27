Долголеты Москвы посетят экскурсии в музеях в рамках проекта «Добрый Автобус»

В программу входят такие известные места, как Третьяковская галерея в павильоне № 1 «Центральный», музей Гаража особого назначения ФСО России, Музей славянской письменности «Слово», музей «АТОМ», а также центр «Космонавтика и авиация». Цветкова отметила, что проект уже включает более 80 экскурсионных направлений и эта цифра продолжает расти.

Она подчеркнула, что инициатива «Добрый Автобус» отражает заботу и уважение к пожилым москвичам, позволяя им наслаждаться яркими и запоминающимися впечатлениями во время путешествий. Каждый день более 550 человек отправляются в путь на 11 автобусах, и важно, чтобы все эмоции от поездок были только положительными.

«Этот проект — самая добрая инициатива, которая выражает нашу любовь, заботу и уважение к москвичам серебряного возраста», — добавила Цветкова.

Совсем недавно участники посетили Третьяковскую галерею и канатную дорогу «Воздушный трамвай» в семейном парке «Орион». Первый заместитель гендиректора ВДНХ Елена Жук ранее сообщала о том, что музейный комплекс ВДНХ стал крупнейшим в стране, предлагая более 30 экспозиций.

Этот проект не только открывает новые горизонты для москвичей пожилого возраста, но и знакомит их с интересными частями истории и культурного наследия, зачастую не включенными в стандартные экскурсии. Инициатива пользуется популярностью среди участников программы «Московское долголетие».