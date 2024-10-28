Долголеты Электростали посетили достопримечательности Подольска

Долголеты городского округа Электросталь, посетили один из крупнейших городов-спутников Москвы — город Подольск. Первым местом посещения достопримечательностей Подольска стала усадьба «Дубровицы», раскинувшаяся у слияния рек Пахра и Десна. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В первую очередь, в Подольск едут посмотреть на Знаменскую церковь Пресвятой Богородицы, расположенную на территории усадьбы. Она отличается от других русских храмов рубежа XVII–XVIII веков устремленной ввысь центрической композицией, 12-лепестковым планом и центральным столбом, увенчанным ажурной золоченой короной.

Второе место посещения произвело большое впечатление на экскурсантов — «Русский музей обрядов и быта в „Сельский дом культуры „Романцево“. Для гостей музея была организована интерактивная программа с хороводами. Экскурсовод поведал историю происхождения сказочных персонажей — Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Кикиморы болотной и т. д. Завершением мероприятия стало чаепитие с оладьями под русские народные песни.

Подробную информацию о проекте «Активное долголетие» и записаться на экскурсионные поездки можно в отделении активного долголетия Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Богородский» по адресу: Электросталь, проспект Ленина, 45а или по телефону: 8(496)573-57-33. И записаться через https://dolgoletie.mosreg.ru.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.